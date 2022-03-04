شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: جار العمل على إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائى فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه جار العمل على إنشاء محطة لرصد الحطام الفضائى فى حلوان، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلة فى الإدارة المركزية الفضائية فى الصين والتى تمثل وكالة الفضاء الصينية.

وأضاف القاضى خلال حديثه عبر تطبيق زووم أنه جار أيضا إنشاء عدد من المحطات قد يكون أقربها فى أبوسنبل بالإضافة التى التخطيط لمحطة أخرى فى منطقة الصحراء الشرقية، وبهذا يكون لدينا شبكة داخلية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى.

ويطلق لقب حطام الفضائى على النفايات التى تخلفها عمليات إطلاق الصواريخ أو الأقمار الصناعية فى الفضاء الخارجى ويطلق عليها أيضا اسم القمامة الفضائية وبدأت تشكل في الفترة الأخيرة مشكلة حقيقية بسبب تراكمها وانتشارها في الفضاء المفتوح.

وذكر أن صاروخ فالكون سيسقط على سطح القمر بسرعة 9300كم فى الساعة، وذلك عند منتصف ليل غد 4 مارس، ووزن صاروخ فالكون يبلغ 4 أطنان، وأنه سوف يسقط على الجانب المظلم من القمر.