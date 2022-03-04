شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية توضح احتمالية اصطدام صاروخ فالكون بالقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن صاروخ فالكون الفضائى التابع لشركة "سبيس إكس" والمملوكة من قبل الملياردير الشهير "آيلون ماسك"، والذى سوف يصطدم أجزاء منه مع القمر، أطلق من 9 سنوات، فى مهمة لحمل مرصد للطقس الفضائى، وخرج على السيطرة وذلك بعد فروغ الوقود الخاص به، الأمر الذى جعل التحكم به صعبا وأنه يعد حطاما فضائيا الآن.

وتابع خلال تصريحات عبر تطبيق زووم ، أن اصطدام صاروخ فالكون بالقمر لن يكون اصطداما كاملا بل بعض أجزاء منه فقط وأن هذا الامر لا يسبب أى ضرر للبشرية على سطح الارض وأنه لا يشكل لنا أى تهديد.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يقوم برصد جميع الحطام الفضائى والاقمار الصناعية الخارجة عن السيطرة.