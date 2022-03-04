شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين بين الغردقة وبوادبست 13مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر للطيران في معرض UTAZES HUNGEXPO المقام فى العاصمة المجرية "بودابست " في الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري، وذلك ضمن الجناح المصري المشارك بالمعرض، والذي تعرض به مصر للطيران أحدث منتجاتها وخدماتها.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران في تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا يومى السبت والأحد بين بودابست والغردقة،

اعتبارًا من الأحد 13 مارس الجاري.

يذكر أن مصر للطيران تُسير حاليا رحلتان أسبوعيا يومى الثلاثاء والجمعة، بين بودابست والقاهرة، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات بين المجر ومصر خلال الفترة المقبلة.