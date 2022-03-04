شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب نظارة ميدان ومناظير وأسلحة بيضاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب نظارة ميدان وعدد من المناظير والأسلحة البيضاء، بحوزة راكب قادم من الدوحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة الطائرة القطرية، أستوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب يحمل جنسية عربية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون أسلحة بيضاء.

وبالعرض على عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، قرر تكليف احمد عبد الرشيد زيدان و بسمة عبد الحميد مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ثلاثة مناظير تركب علي سلاح وأربعة خناجر ونظارة ميدان معظمة، وافاد تقرير المقدم شريف الحسيني من إدارة الحماية المدنية بمطار القاهرة إن المناظير والخناجر محظور حيازتها وإن نظارة الميدان يلزمها تصريح من الآمن العام.

قرر أسامة محمد دياب مدير ادارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 32لسنة 2022 بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.



محاولة تهريب نظارة ميدان ومناظير وأسلحة بيضاء