شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنظم مؤتمرا إقليميا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار رؤية المستشار عمر مروان وزير العدل، نحو الاهتمام بالعنصر البشري في المنظومة القضائية، وتعزيز قدرات القضاة وتنمية مهاراتهم، يعقد المركز القومي للدراسات القضائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي مؤتمرا إقليميا حول الجريمة السيبرانية والأدلة الرقمية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإتفاقيات الدولية والإقليمية في شأن الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية وإنعاكسها على التشريعات المقارنة أو إقرار صور التعاون الدولي في هذا المجال، ويشارك في المؤتمر قضاة وأعضاء النيابة العامة من جمهورية مصر العربية والدول العربية ومملكة إسبانيا بغرض تبادل الخبرات بين المشاركين والتعرف على تجارب الدول المشاركة في استخدام الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي.

ويحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية ويأتي هذا المؤتمر ضمن مشروع التعاون بين وزارة العدل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.