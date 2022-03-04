شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ـ د.أشرف صبحى: حرص الرئيس السيسي علي إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة إنطلاق لجسر من الثقة بين الدولة وشبابها ـ د.أشرف صبحى: نستهدف تخريج نخبة مميزة برسالة واضحة ودور بارز لمواكبة الجمهورية الجديدة ورؤية 2030

تطلق وزارة الشباب والرياضة، بعد غدٍ السبت، فاعليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء لبرلمان طلائع مصر، الذي يحمل شعار "كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر دار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الفترة من 5 لــ 10 مارس الجاري ، بحضور الدكتور أشرف صبحي-وزير الشباب والرياضة ، لفيف من السادة الوزراء ،بمشاركة 75 مشاركًا من ممثلي نموذج محاكاة السلطة التنفيذية من مدربين ، خبراء ،كوادر برلمانية، متطوعين من كافة محافظات الجمهورية .

أكد الدكتور أشرف صبحي:" علي الحرص الشديد لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي -رئيس الجمهورية ،لإثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، رعاية رئيس المجلس الوزراء لنموذج محاكاة مجلس الوزارة لخلق قنوات اتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطًا نوعيًا وتثقيفيا هامًا بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030، التعرف على خطط الحكومة والتدريب على كيفية إدارة الحكومة للازمات والتحديات، كذلك ثقل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء باعتبارها من مقومات بناء الانسان، وغرس المسؤولية المجتمعية لمواجهة مشكلات وتحديات المجتمع ،الوعي بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة فى التنمية الشاملة والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة وكيفية عملها وادائها بالإضافة إلي التحديات التى تواجه الوطن داخليا وخارجيا.

تابع صبحى: "نسعى من خلال إستراتيجية الوزارة الي إعداد جيل من الشباب لديه القدرة علي طرح الآراء والأفكار والتدريب علي إدارة المناقشات والحوار الديمقراطى، لتخريج نخبة مميزة برسالة واضحة ودور بارز لمواكبة الجمهورية الجديدة ورؤية 2030، تماشيا مع إطار منظومة بناء الإنسان المصرى.

ومن المقرر أن تمثل 10 حقائب وزارية بالنموذج هي :" التضامن الاجتماعي ،البيئة ،الإسكان والمرافق العامة ،السياحة والآثار ،الموارد المائية والري، النقل والمواصلات ،التربية والتعليم ،الصحة ،الشباب والرياضة ، المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام ".

وتشمل الحقائب الوزارية للنموذج تدريب المشاركين علي عددًا من المحاور الرئيسية منها " المحور الأول:"خُطة المجلس الأعلي للإعلام لنشر الوعي والتسويق للدولة المصرية ، دوره في تقليل مشاهد العنف والإدمان وترسيخ القيم والأخلاق الحميدة"، المحور الثاني :" إستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الإجتماعية للمخاطر الإقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه الأسر المصرية من خلال إحداث برامج للتدريب و التنمية الإجتماعية والشراكات بين الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة لتنمية القرية المصرية "تكافل وكرامة " والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويتناول المحور الثالث :" خُطة وزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية و التلوث البيئي " ، المحور الرابع :"إستراتيجية وزارة الإسكان والمرافق العامة نحو تطوير المدن الجديدة وتطوير العشوائيات وتوفير سكن لكل مواطن ، و ثمار نتاج المشروع القومي للعاصمة الإدارية الجديدة ، المحور الخامس :"خُطة وزارة الساحة والإثار في الترويج الداخلي والخارجي للآثار المصرية من خلال نشر الوعي الآثري لترسيخ الولاء والانتماء والفخر بالحضارة المصرية .

فيما يتناول المحور السادس :"دور وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تداعيات سد النهضة من خلال رفع كفاءة الترع والتوعية والارشاد المائي وإستصلاح الأراضي ، المحور السابع:" خطة وزارة النقل والمواصلات نحو تطوير الطرق والمحاور الجديدة وتطوير مرافق السكك الحديدية "القطار الكهربائي" ، المحور الثامن :"يشمل رؤية وزارة التربية والتعليم في ملف الإمتحانات و البرامج المستحدثة للتعليم الجديد وتدريب المعلمين علي إستخدام التكنولوجيا الحديثة، رسم خريطة تطويرية للابنية التعليمية من خلال توفير مدارس في المناطق الأكثر إحتياجًا وإنتشارًا بالسكان .

ويتناول المحور التاسع :" إستراتيجية وزارة الصحة في مواجهة الأزمات في ظل جائحة covid19 ،والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، المحور العاشر والآخير :" يشمل رؤية وزارة الشباب والرياضة في ترسيم الهوية الوطنية ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف وتنمية المواهب والإبداع لدي النشء والشباب ، كذلك إستراتيجية الوزارة في الاستثمار الرياضي وجذب الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها علي أرض مصر ومدارس الموهوبين، إستحداث برامج للنشء والشباب من خلال إستراتيجية مراكز الشباب .