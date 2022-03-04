شكرا لقرائتكم خبر عن "ضمان الجودة": جودة التعليم أكبر استثمار فى رأس المال البشرى والمدخل لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن الاهتمام بمخرجات التعليم يمثل الركيزة الأساسية لزيادة إنتاجية رأس المال البشري وتعزيز ريادة الأعمال والتقدم التكنولوجي.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد إن ما تفضل به رئيس الجمهورية من الدعوة لضرورة ربط التعليم ومخرجاته بسوق العمل يمثل بالنسبة لنا في هيئة جودة التعليم استراتيجية عمل حقيقية تتبناها الهيئة من خلال اعتمادها لمختلف برامج التعليم في كل التخصصات وفق أحدث المعايير.

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد، أن اهتمام القيادة السياسية في مصر بحتمية النهوض بنوعية التعليم غير مسبوق ولا يقبل أنصاف الحلول وسيظل دافعا قويا لنا لكسب هذا التحدي والانتصار لمصر وشعبها وقيادتها.

وعن الاستثمار في رأس المال البشري وعلاقة ذلك بعمل هيئة جودة التعليم وعلاقتها بكل مؤسسات التعليم - الجامعي وقبل الجامعي والأزهري - قالت الدكتورة يوهانسن عيد، إن فلسفة جودة التعليم التي نعمل من خلالها تتبنى رؤية "التعلم مدى الحياة" وهى رؤية شديدة الأهمية لمختلف المؤسسات الدولية المعنية بالتعليم، والمقصود بها أن يظل تطوير المهارات والجدارات حافزا قويا للخريج على البحث واكتساب المزيد من المعارف التى ترتقى وتقوى قدراته التخصصية.

وأضافت الدكتورة يوهانسن عيد أن مبادرات رئيس الجمهورية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية والبيئية وغيرها تستهدف كلها في الأخير تحقيق "حياة كريمة" للمواطنين، وأن جودة التعليم والوصول بمخرجاته لأعلى مستوى هو أحد الأسلحة القوية والمستدامة الأثر للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وذلك بتمكين الخريجين من الحصول على فرص للعمل تحتاج تخصصاتهم ومعارفهم.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتاريخ 2 مارس 2022 والذى تم فيه اعتماد عددا من مؤسسات التعليم العالى وقبل الجامعي والأزهري. وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي اعتمد مجلس ادارة هيئة 152 مدرسة بمختلف مراحل التعليم بالإضافة الى 15 معهدا أزهريا.

وفيما يخص مؤسسات التعليم العالي فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة كلية المعلومات والحاسبات – جامعة مصر الدولية بالإضافة الى 6 برامج تعليمية بجامعة المنصورة وهى برنامج هندسة الميكاترونكس وبرنامج الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة، وبرنامج الإنتاج النباتي، وبرنامج قاية النبات، برنامج الهندسة الزراعية وبرنامج النظم الحيوية – كلية الزراعة.

واختتمت الدكتورة يوهانسن عيد تصريحاتها بالتأكيد أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أحد أهم ركائز الوصول الى مستوى نوعى للتعليم في مصر، وأن الهيئة تعمل بجدية وفق رؤية مصر 2030 والتي كان لجودة التعليم نصيب كبير من أهدافها خاصة ما يتعلق بضرورة تحقيق العدالة في توفير فرص التعليم الجيد وبدون تمييز لكل المصريين، والعمل الدائم على تحسين البنية الأساسية للتعليم بهدف ضمان التطوير المستمر لمؤشرات التعليم وتطوير المناهج التعليمية ودعم برامج التعليم مدى الحياة – كذلك تمكين المعلمين من خلال تطوير مهارات المعلم وتحسين ظروف عمله وحياته، والعمل المستمر على ربط مخرجات قطاع التعليم بسوق العمل، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتعليم التكنولوجي.