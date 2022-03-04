شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر والشرق الأوسط يبدأ اليوم "أسبوع الصلاة من أجل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، الذى ينظمه مجلس كنائس مصر، وبالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، تحت شعار "أنا هو نور العالم"، وذلك فى السادسة مساء يوم الخميس الموافق الثالث من مارس القادم حيث يستقبل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ممثلى الطوائف المشاركة.

ويشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

ويهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر منذ تأسيسه عام 2013.