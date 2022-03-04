شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا :تجميد أرصدة مقربين من بوتين بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه تم تجميد أرصدة مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بقيمة تتجاوز 19 مليار دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية: بإمكان فلاديمير بوتين وقف إراقة الدماء الآن.

وتابع وزيرة الدفاع البريطانية: الهجوم الروسي غير القانوني وغير المبرر يتواصل على أوكرانيا.

وفى وقت سابق أكدت تقارير أمريكية، أن روسيا أطلقت 480 صاروخا حتى الآن على أوكرانيا، فقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنه لا أدلة على نشر بيلاروسيا قوات برية عند حدود أوكرانيا.

وأضاف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية – بحسب ما نقلته قناة العربية - : تواصل تقديم المعلومات للاستخبارات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قوات أمريكية داخل أوكرانيا.

وأوضح المسئول الأمريكي، أنه لا يمكن تأكيد استخدام روسيا لأسلحة حرارية في أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية على مشارف خاركيف.

وتابع المسؤول الأمريكي، أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكن القوات الروسية ستعزل المدينة.