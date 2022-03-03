شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الحرب الروسية الأوكرانية سبب الارتفاعات القوية فى سوق الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى فرج ، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن الارتفاعات القوية التي شهدها سوق الذهب في الفترة الأخيرة يعد رد فعل طبيعى للأزمات الدولية والحروب التي تشهدها الساحة الدولية ، لافتاً إلى أن المعدن الأصفر ارتفع لأكثر من 130دولار خلال فترة قصيرة جداً وهو ما أنعكس على السوق المحلى وارتفع أكثر من53 جنيه لعيار 21.

وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الذهب هو الملاذ الآمن ومخزن القيمة، وأنه في حال استمرار الأزمة الدولية ستستمر أسعار الذهب في الأرتفاع، ويمكن أن يتجاوز الـ2000 دولار خلال الفترة المقبلة.

وأكد "فرج"، أن الذهب من أنجح الأوعية الإدخارية كونه معدن مهما تراجعت أسعاره لا يمكن لها أن تصل لحد أخر زيادة بلغها، لافتاً إلى أن العقوبات الاقتصادية من أمريكا وحلف الناتو وردة فعل الجانب الروسى سيكون لها انعكاس قوى على الاقتصاد العالمى.