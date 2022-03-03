شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يشهد افتتاح محطة رياح غرب بكر بقدرة 250 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة مشروع غرب بكر لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات، بنظام bbo "التملك والبناء والتشغيل" بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

وتبلغ تكلفة محطة رياح غرب بكر 325 مليون دولار، و يساهم المشروع فى منع أكثر من 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة.

الجدير بالذكر أن محطة غرب بكر للرياح تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، وهي جزء من مخطط الحكومة للبناء والتملك والتشغيل (BOO) ، وسيوفر المشروع 250 ميجاوات إضافية من الطاقة النظيفة للشبكة، مما يدعم الدولة لتحقيق هدفها المتمثل في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى02٪ بحلول عام 2022.