شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ..ويؤكد: العاصمة مستقبل مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم،الخميس، مقر وزارة الطيران المدنى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يقع ضمن المجمع الوزارى بالحى الحكومى، بالعاصمة الإدارية، وذلك لمتابعة الأعمال النهائية لاستلام المقر الجديد للوزارة خلال الفترة المقبلة.

رافق الوزير خلال الزيارة، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وسيد عبدالله مساعد الوزير للموارد البشرية، وأمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران،وسيد إسماعيل رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

اطلع وزير الطيران خلال الجولة التفقدية على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة والمكاتب الإدارية، وتفقد أنظمة الانارة الذكية وخدمات إدارة نظم المبني بالإضافة إلي منافذ دخول وخروج العاملين تمهيداً لإستقبال العاملين والانتقال إلى المقر الجديد.

وأشار وزير الطيران إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هى أهم مشروع قومى للدولة المصرية وتتماشى مع استراتيجية الدول لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030، مؤكدا أن العاصمة الإدارية هى مستقبل مصر الجديدة وأحد ركائز التنمية للدولة المصرية حيث تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية المتكاملة الصديقة للبيئة و التى تخاطب تطلعات المستقبل باعتبارها مدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع.

وأوضح وزير الطيران، أن الانتقال إلى الحى الحكومى الجديد يهدف إلى خلق نظام جديد للعمل يواكب تطورات المستقبل وبخاصة فى مجال التحول الرقمى والذى يهدف إلى دعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للعملاء من الداخل والخارج، وذلك فى إطار استراتيجية الدول فى الإعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبنية المعلوماتية الرقمية.