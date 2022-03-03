شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بروكسل يؤكد أهمية توثيق العلاقات بين نواب البرلمان المصرى والبرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر فى بروكسل الدكتور بدر عبدالعاطى على أهمية توثيق العلاقات بين نواب البرلمان المصرى والبرلمان الأوروبى، ومواصلة تعزيز الحوار فيما بينهم بما يسهم فى استقاء المعلومات حول التطورات والإنجازات الجارية فى مصر من مصادر موثقة.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها السفير مع كل من، النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي "إرفيه جيوفان" عن مجموعة الهوية والديموقراطية عضو لجنة التجارة الدولية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، والنائب البلجيكي بالبرلمان الأوروبي "توم فاندنكندلار" عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وذلك في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، أن مصر في بروكسل أحاط نائبي البرلمان الأوروبي بعملية التحديث المستمرة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة؛ سواء على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، فضلاً عما حققته مصر من إنجازات، خاصة على صعيد إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

كما أشار إلى المشروعات التنموية العملاقة المنفذة، وبناء 14 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم تناول الدور المحوري والبنّاء الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، والعمل على تسوية الصراعات الإقليمية، فضلاً عن جهودها في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين.

ومن جانبهما، شدد نائبا البرلمان الأوروبي على اهتمامهما بالدفع نحو مزيد من تطوير العلاقات مع مصر لما لها من ثقل إقليمي ودور هام في حفظ الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية.

كما أشاد النائب "إرفيه جيوفان" بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، منوهاً بشكل خاص بدور الأزهر الشريف في هذا الشأن.

وأثني النائب "توم فاندنكندلار" علي الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى بلجيكا في إطار مشاركة سيادته في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها بروكسل يومي 17 و18 فبراير 2022، منوهاً بصفة خاصة بلقاءات السيد الرئيس مع رؤساء كبرى الشركات البلجيكية بما يسهم في مزيد من تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وبلاده بلجيكا.

ومن جانب آخر، بحث الدكتور بدر عبدالعاطي مع مديرة مكتب نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المعنية بالملفات المتعلقة بالشفافية والقيم الأوروبية وحرية الإعلام رينات نيكولاى "Renate Nikolay"، سبل التعاون في مجال مواجهة الحملات الإعلامية المضللة ونشر الشائعات وخطاب الكراهية والحض على العنف؛ بما في ذلك استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث معلومات مغلوطة ومضللة تستهدف زعزعة استقرار وأمن الدول.

كما التقى السفير المصري بمديري الإدارات المعنية بالملفات الاقتصادية والتنموية والإنسانية بالمفوضية الأوروبية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في المجالات التنموية.