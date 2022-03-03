شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة توجه رسالة عاجلة للطلبة المصريين فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجهت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة لأبناء الجالية فى أوكرانيا ، قائلة :"أولادنا فى المدن الغربيه بأوكرانيا بيتحركوا الآن على الحدود مع بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، والمجر، ومنها ان شاء الله إلى مصر، بعد توجيهات القيادة السياسية بإقامة جسر جوى بالتنسيق بين وزارة الطيران ووزارة الخارجية".

وتابعت وزيرة الهجرة فى تدوينه لها على صفحتها، أرجو من أولادنا فى المدن الشرقية، توخى الحذر وهما متجهين من مدينه خاركوف إلى مدينه كازاتشيا لوبان، ومن مدينة سومى الى سوتجا فى إتجاه روسيا.

وقالت مطلوب موافاه وزاره الهجرة ببيانات جميع من يتوجه الى هذه المناطق لارسالها إلى سفارتنا فى موسكو، وذلك على البريد الإلكتروني للوزاره: