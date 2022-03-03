شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه.. معروضات تناسب الجميع بمعرض صنع فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن أسعار قطع الأثاث المتواجدة بالمعرض في متناول الجميع وتبدأ من 8 آلاف جنيه حيث تتراوح أسعار الانتريهات ما بين 10و 15ألف جنيه، وبعض العارضين يتيح فرش كامل لشقة مكونه من 3 غرف بسعره 50 ألف جنيه، في حين أن البعض يعرض غرفة الأطفال بسعر 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى توفر تصميمات تتنوع بين المودرن والكلاسيك، بحسب بيان رسمي لجهاز تنمية المشروعات.

أعلنت نيفين جامع على هامش افتتاحها لمعرض "صنع في دمياط" أن جهاز تنمية المشروعات قدم دعمًا تمويليًا لـنحو 5 آلاف مشروع صغير تعمل في مجال تصنيع وتجارة الأثاث والموبيليا والمنتجات الخشبية في نطاق محافظة دمياط، خلال الفترة من 01/07/2014 حتى 31/12/2021 (7 سنوات)، بإجمالي تمويل حوالي 220 مليون جنيه، ساهمت في تعزيز إنتاجية القطاع وحسنت من أحوال العاملين بتجمع الأثاث، ووفرت 15.702 فرصة عمل جديدة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز يحرص على التنسيق مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤية وأهداف الدولة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة ومنها الصناعات الحرفية والتكتلات الإنتاجية في المحافظات، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم كافة إلى أصحاب المشروعات، سواء خدمات مالية أو غير مالية، ومن بين تلك الخدمات التسويق وإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة للمشاركة في المعارض المركزية، بما ينعكس على تعزيز إنتاجية تلك المشروعات وخلق المزيد من فرص العمل وفتح نوافذ تسويقية وتصديرية لمنتجات تلك المشروعات.

أضافت جامع أنه من المقرر مشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط في معرض "صُنع في دمياط" المميزة بجودة منتجاتها وأخشابها وأسعارها التنافسية، معظمهم استفادوا بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى تلك الخدمات تنوعت ما بين خدمات مالية وغير مالية، وكانت بمثابة قوة دفع لأصحاب تلك المشروعات وصولًا بمنتجاتهم إلى مرحلة التسويق والمشاركة في المعارض.