شكرا لقرائتكم خبر عن فى افتتاح أسبوع الصلاة.. ممثلو خمس طوائف مسيحية يصلون لأجل وحدة الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك اليوم الخميس افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، حيث اشترك رؤساء الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر في صلاة جماعية لأجل وحدة الكنيسة.

ونقل الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية تحيات البابا تواضروس الذي يسعى دائمًا لوحدة الكنائس، مشيرًا إلى صفات الخادم المتواضع.

وأكد سكرتير المجمع المقدس إن الخادم المتواضع والراعي المتواضع إنسان محبوب من الجميع فهي فضيلة تقرب الخادم من الناس مضيفًا: الخادم المتواضع يسعى للهروب من الانقسامات والنزاع فهو وديع مسالم يهرب من المنازعات.

وقدم القاصد الرسولي نيكولا هنري سفير الفاتيكان لدى القاهرة كلمة قال فيها: دعونا نتذكر عهود المعمودية ونشجعكم على حث المؤمنين على أهمية الصلاةوالتضحية وأعمال الرحمة والخير.

وأضاف: نصلي معًا لأجل تغييرنا ولأجل تغيير جميع الخطاة في العالم ونحن ننظر لمصدر رجائنا، مستكملًا: في زمن العنف والحروب نتذكر الطريقة التي تعامل بها المسيح في حياته وكيف نبذ العنف مستبدلًا أياه بالمحبة.

بينما أكد القس رفعت فكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط إن الكنيسة الأسقفية تقدم خدمة للإنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لونه.

وأشار في كلمته إلى أن السيد المسيح جاء ليصنع السلام لا الخصام فلم يلجأ لاستخدام القوة فقد عاش محبًا من غير ضعف فلم يقود جيشا ولم يحمل سلاحًا ولم يكن هناك قائد جمع متطوعين أكثر منه وهزم الجميع بسلاح اللطف والوداعة.

وشدد فكري: كلنا أعضاء في جسد المسيح الواحد والتعصب يفتتنا والانقسامات بيننا تهدم رسالة المسيح الحب والقبول والغفران فلنقبل تنوعنا وتعدديتنا، مضيفًا: ندرك أن زهرة واحدة لا تصنع بستانا واللحن الواحد لا يعطي أنغامًا جميلة.

أما الأب دومسكينوس الأزرعي الأمين العام لمجلس كنائس مصر فقال في كلمته، إن هذه المناسبة قيمة وجوهرية ولكنها تحمل جروحًا وأحزانًا سببتها القرون الماضية ولكنهاما تزال تنزف.

واعتبر الأمين العام إن الصلاة سلاح ما زال فعالًا فلابد أن نسعى للوحدة ولمحبة الجميع ونضع نصب أعيننا المسيح ذبيح العالم الذي لم يصلب لفئة معينة بل لخلاص البشرية بأسرها.

واختتم: نصلي لهذه البلد التي احتضنت العائلة المقدسة ولشرطتها وجيشها ونشيد بجهود حكومتها التي اعادت الطلاب المصريين من أوكرانيا.

ويهدف أسبوع الصلاة لأجل الوحدة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل خير مصر، إذ يوزع المجلس اجتماعات وقداسات الصلاة خلال الأسبوع على الطوائف الخمس الأعضاء.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية،الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.