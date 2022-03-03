شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: لدينا احتياطى استراتيجى والحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن القيادة السياسية أوصت بأن يكون الاحتياطي الاستراتيجي لا يقل عن 6 شهور، وهو يدل على الرؤية الثاقبة، وبناء عليه يوجد لدينا سلع استراتيجية لها مخزون يصل لـ11 شهرا، مشدداً على أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تؤثر على سوق الدواجن نظراً لوجود اكتفاء ذاتى منها.

وأضاف "السيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن زيادة أسعار الدواجن كانت بسبب زيادة طن العلف 900 جنيه، مشدداً على ضرورة أن يكون لدينا رقابة صارمة على مدخلات الإنتاج، وتابع: "مش كل واحد يغلى بدماغه.. فيه خلل جسيم لأن لدينا احتياطيا استراتيجيا".

وشدد "عبد العزيز"، على أن مصر لديها احتياطيا استراتيجيا من الدواجن يكفى لعدة أشهر، معقباً:"لكن في يوم وليلة ترتفع الأسعار.. ده كلام غير منضبط تماماً يحتاج لرقابة صارمة على مدخلات الإنتاج".