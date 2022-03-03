شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق لتبدأ أسبوع الصلاة لأجل الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء صلوات قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر سنويًا وتفتتحه الكنيسة الأسقفية هذا العام.

وبدأت الصلوات بموكب جمع رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية الخمسة المشاركة، حيث تقدمه قساوسة الكنيسة الأسقفية بينما جاء الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للأرثوذكس والسفير نيكولا هنري القاصد الرسولي بمصر وسفير دولة الفاتيكان والقس رفعتفكري الأمين العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والدكتور جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط سابقًا والأب دومسكينوس الازرعي رئيس دير مارجرجس للروم الأرثوذكس والأمين العام الحالي لمجلس كنائس مصر.

وبينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "جايين يا آبانا" التي تعلن انتظار جموع المسيحيين للمجيئ الثاني للمسيح ويهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

وشاركت لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر فى الإعداد للصلاة، وكان أبرزهم مارى يونان مسؤلة اللجنة ونورا إدوارد سكرتير اللجنة وأعضاء اللجنة هدي سامي و مارثامرحبا يوحنا جيد وأرلت ميشيل منصف.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر ضمن خمسة كنائس هم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الأسقفية، الكنيسة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس.



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