شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تشجيع القطاع الخاص يساهم فى تنفيذ خطة مصر للطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن دعم وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة يساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة مصر فى التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأضاف شاكر خلال حفل افتتاح محطة غرب بكر لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 250 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، أن مصر لديها مساحات شاسعة تصلح لإنشاء محطات طاقة متجددة بمساحة تصل إلى 7600 كيلو متر وفقا لأطلس مصر.

وأشار شاكر، إلى أن استراتيجية مصر 2035 تستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42%، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن يصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة بحلول 2023 إلى 10 آلاف ميجا وات.