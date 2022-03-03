شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد لنظيرتها البلجيكية: COP27 مؤتمر شمولى لكل منظمات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيدة زكية خطابى وزيرة المناخ والتنمية المستدامة ببلجيكا لبحث عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بالتنوع البيولوجى والتغيرات المناخية واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، وذلك على هامش اجتماعات الشق الثانى للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبى بكينيا.

وأكدت وزيرة البيئة اهتمام مصر بموضوعات التنوع البيولوجى، خاصة فى ظل قيادتها لمؤتمر COP27 للتنوع البيولوجى فى دورته السابقة، حيث سعت جاهدة لقيادة العمل والدفع بملف صون التنوع البيولوجي عالميا، كما تعمل مصر جاهدة لصياغة إطار عمل لاتفاقية التنوع البيولوجي يكون عادل ومتوازن، وقد حرص رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة للربط بين إتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) كرسالة هامة للعالم لتوحيد الجهود ومصادر التمويل للخروج بنتائج سريعة وتحقيق التنمية المستدامة، وقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع بعد تعرض العالم لجائحة كوفيد19 وحاجة العالم إلى الخروج من هذه الأزمة والتعافى بشكل أفضل.

وأوضحت فؤاد، أن مصر تتطلع لتحقيق نتائج أفضل فى مجال التغيرات المناخية من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، حيث تضع مصر على رأس أولوياتها الدفع بمخرجات عمل مؤتمر جلاسكو والعمل على الوصول إلى حيز التنفيذ، وسيكون المؤتمر فرصة لعرض كل الآراء والأجندات الخاصة بكل المشاركين، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التى ستحرك الزخم مثل موضوعات التنوع البيولوجى والمناخ ومبادرة النوع، ومبادرات الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر للفت الأنظار لإفريقيا والتهديدات التى تواجهها.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر التغيرات المناخية سيكون مؤتمراً شمولياً يشمل كافة الأطراف المهتمة بموضوع التغيرات المناخية، حيث سيشمل كافة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات التى تعمل فى مجال المناخ التى لم يحالفها الحظ المشاركة فى مؤتمر جلاسكو بسبب جائحة كوفيد 19، خاصة أن رئيس الجمهورية أعلن أن عام 2022 سيكون عاما للمجتمع المدنى، كما سيتم عمل منصة للشباب حول التغيرات المناخية قبل انطلاق المؤتمر لمشاركة كافة المهتمين وعرض المقترحات وقصص النجاح فى هذا المجال، مؤكدةً احترام مصر لإتفاق الدول المضيفة التى أبرمته مع سكرتارية المؤتمر.

ومن جانبها أكدت وزيرة المناخ والتنمية المستدامة البلجيكية على سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر الـCOP27 الذى ستنظمه مصر، آملة فى تحقيقه لنتائج جيدة على مستوى التمويل والتنفيذ، مشيرةً إلى اهتمام بلدها بموضوعات التغيرات المناخية وقيامها بعمل دراسات حول حوكمة المناخ لقياس ما تم تحقيقه من نتائج على أرض الوقع، والتى من خلالها يضع كل وزير أهدافا محددة ويتم قياس ما تم تحقيقه كل ستة أشهر، مشيرةً إلى أن بلجيكا لديها خطط لتقليل الانبعاثات، كما تبحث إمكانية إدراج القطاع الخاص فى أنشطة العمل المناخى.