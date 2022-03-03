شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رئيس الوزراء يوجه بمتابعة الأسواق ومنع التلاعب فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا االجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى توجيه رئيس الوزراء بمتابعة الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار.

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