شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: صناعة الأثاث من الصناعات الواعدة المدعومة من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يدعم صناعة الأثاث كونها من الصناعات الواعدة، ومحافظة دمياط من المحافظات المتميزة في هذه الصناعة، موضحًا أن معرض "صنع في دمياط"، للأثاث يأتى من أجل دعم هذه الصناعة وأصحاب الحرف بالتعاون بين محافظة دمياط والجهاز ووزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى أن اليوم انطلق المعرض والذى سوف يتبعه عدة معارض أخرى هذا العام.

وأضاف "شاش"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "dmc"، أن معارض الأثاث الدعامة للصناعات اليدوية بدأت في عام 2016، ونعمل على زيادة سنوياً، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام قرابة 4 معارض ، وتابع:" ننسيق لعمل أكثر من معرض للأثاث بدمياط".

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن معرض "صنع فى دمياط"، للأثاث يضم 62 عارض من صناع الأثاث، وتم افتتاحه اليوم بحضو نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

أنطلق اليوم الخميس 3 مارس فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بمشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم ذات الجودة العالية أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، وذلك بأسعار تنافسية مما يلبي احتياجات الجمهور.

ومن المقرر أن تفتتح نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط فعاليات المعرض، والتي تمتد حتى يوم السبت الموافق 12 مارس الجاري، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء.

ومن بين تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، غرفة نوم رئيسية وغرفة أطفال و"سفرة ونيش وبوفية" ومطبخ مكون من قطعتين و"آنتريه" وذلك مقابل 30 ألف جنيه للمجموعة ككل، مناسبة لفرش منزل بالكامل.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطي الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الاخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصرى.

ويأتي تنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث في إطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة دمياط؛ لتشجيع الصناعة الوطنية وللنهوض بقطاع الأثاث الذي تشتهر به المحافظة باعتباره تكتلًا إنتاجيًا يضم الآلاف من الأيدي الماهرة ذات الخبرة، وبما ينعكس على إنتاجية مشروعات الأثاث ويخلق بها المزيد من فرص العمل ويفتح لها نوافذ وآفاق تسويقية وتصديرية محلياً وخارجياً.