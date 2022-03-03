شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يجري حركة تغيرات لوكلاء الوزارة بالمحافظات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حركة تغييرات بين وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات المختلفة حيث شملت الحركة الأتى :

تعيين الدكتور خالد الخطيب وكيلاً لصحة القليوبية

الدكتور سامح العشماوي وكيلاً لصحة الجيزة

الدكتورهاني جميعة وكيلاً لصحة البحيرة

الدكتور خالد عبدالغني وكيلاً لصحة المنوفية

الدكتور أيمن حليم حبيب الاسكندرية

الدكتور شريف مكين الدقهلية

الدكتور إلهام محمد محمود كفر الشيخ

الدكتور داليا محمود هيكل وكيل مديرية الجيزة

الدكتور إسماعيل أحمد العربي البحر الأحمر