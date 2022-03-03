شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شريف عامر ومبروك عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الإعلاميين، أنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يسىء للشعب المصري العظيم، وتحديدا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها شريف عامر والدكتور مبروك عطية، مضيفة أن الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسميه للنقابة وتدعو الجميع إلى مشاهدته.

وتابعت نقابة الإعلاميين فى بيان لها اليوم الخميس: "هذا يعتبر غيض من فيض التحاوزات المهنية والأخلاقيه بحق المجتمع والمشاهدين"، مؤكدة أننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين.

وأضافت النقابة فى بيانها أنها ستسمر فى طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية، والتي تعتبر نفسها صاحبة رساله مهما كلفنا هذا.