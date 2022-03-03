شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (رافع الصعيد والمناطق المخدومة منه – مركز تدريب الحرس الجمهورى – تقسيم عمر بن الخطاب - مدينة قباء - شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته – معسكرات الأمن المركزى بشارع جسر السويس – السجن المركزى بالنهضة – مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة )، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 05-03-2022 الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة فجر يوم الأحد الموافق 06-03-2022 ولمدة 8 ساعات، نظراً لأعمال صيانة وتغيير محبس قطر 800مم / 1000 مم داخل رافع الصعيد .

وأوضحت شركة مياه القاهرة، أنه سيجرى توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.