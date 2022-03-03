شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأميركية: مع مرور الوقت ستقل الاستثمارات فى روسيا واقتصادها سيتقلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه مع مرور الوقت ستقل الاستثمارات فى روسيا واقتصادها سيتقلص، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إنه ليس له الحق بالخوف على نفسى وأخشى على عائلتى، متابعا: نحتاج إلى ضمانات أمنية وقلت هذا منذ البداية.

وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال مؤتمر صحفى، أن على العالم التوحد من أجل دعم أوكرانيا، موضحا أنه إذا تم إنهاء وجودنا فروسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين.

وتابع الرئيس الأوكراني، أن القصف الروسي يستهدف المدنيين وحتى الكنائس، مستطردا: نطالب بمنطقة حظر طيران لتفادى سقوط المزيد من المدنيين.

وقال الرئيس الأوكراني،: طالبت بفرض عقوبات على روسيا قبل بدء الحرب، كما طالبنا الغرب بتزويدنا بطائرات مقاتلة ولا استجابة حتى الآن.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن سياسة الغرب جاءت متأخرة في دعم أوكرانيا، متابعا: لن نستسلم والدعم الدولي يضعنا على المسار الصحيح.