شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أن شروطه المرفوضة دبلوماسيا سيفرضها عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اتصاله مع بوتين: أعتقد أن الأسوأ في أوكرانيا لم يأت بعد، متابعا: أبلغت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه ارتكب خطأ كبيرا في حق أوكرانيا ورئيسها.

وقالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، وفق ما نقلته العربية، إن الرئيس الروسى أبلغ إيمانويل ماكرون أن شروطه التي لا تقبلها كييف عبر الدبلوماسية سيفرضها عبر العمليات العسكرية.

وتابعت الرئاسة الفرنسية، إن إيمانويل ماكرون قال لفلاديمير بوتين إن شروط التفاوض مع روسيا غير مقبولة، موضحا أن فلاديمير بوتين قال إن الوضع سيزداد سوءًا وإن ذلك سببه عدم قبول الأوكرانيين بشروط روسيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن فلاديمير بوتين أبلغ إيمانويل ماكرون أن هناك مسؤولية للغرب فيما يجري في أوكرانيا، موضحة أن الرئيس الأوكرانيى زيلينسكي قال لإيمانويل ماكرون إنه لا يمكنه التفاوض تحت تهديد السلاح، فيما نفى فلاديمير بوتين لماكرون استهداف المدنيين في أوكرانيا وكذلك قصف كييف.