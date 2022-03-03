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شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: حرب روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار السلع عالميا ومنها القمح والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت "منى بشاى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والعالم على صفيح ساخن ومصر جزء من العالم وعليه سوف نتأثر بذلك، وتابع:"بنستورد من روسيا وأوكرانيا قمح وحبوب وزيوت طعام وبعض المنتجات وبعض مشتقات البلاستيك".
وأكدت "بشاى"، أن استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن ننتج 8 ونستورد 12 طن، وتابع:"الـ12 طن اللى بنستوردهم 30% منهم من أوكرانيا والباقى من روسيا كون روسيا وأوكرانيا من ارخص الموردين للقمح..وعليه هما بالنسبة لينا مورد أساسى وهم ينظرون لنا أننا سوق كبير"، مشيراً إلى أنه لن نشعر بالزيادة إلا في حالة استمرار أمد الحرب كون مصر لديها مخزون استراتيجى.