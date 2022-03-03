شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: توقيع عقد لعمل استراتيجية "الهيدروجين الأخضر" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الاسبوع المقبل سيشهد توقيع عقد مع استشاري عالمى لبدء عمل الاستراتيجية الخاصة بمشروعات استخراج الهيدروجين الاخضر ، تمهيدا للتعاقد مع الجهات التمويلية.

و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" ، أن الوزارة وقعت عدد من مذكرات تفاهم للبدء فى الدراسات الخاصة بتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى للتوسع في هذا المجال، مؤكداً أن الهيدروجين الاخضر سيكون وقود المستقبل خلال ال10 سنوات المقبلة.

وقال شاكر أنه يتم التعاون من خلال إجراء دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثانى أكسيد الكربون فى حقول الغاز الطبيعى المتقادمة ، وتشمل الدراسة أيضًا التعرف على استهلاك السوق المحلي المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة ، وكذلك تقييم الخطط والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة.

وكشف شاكر عن أهمية الدعم الذى توليه الدولة المصرية والتعاون القائم لإيجاد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مزاياه ، مشيرا الى ان مصر تتمتع بفرض هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وانها تسعى بكل قوة لإستغلال ذلك اقتصاديا والدخول والمنافسة بقوة في مجال انتاج الهيدروجين.