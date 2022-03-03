شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الروسيون والأوكرانيون شعب واحد.. وتعويضات لضحايا جنودنا فى الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه على قناعة تامة بأن الروسيين والأوكرانيين شعب واحد.

وأكد بوتين - فى كلمة، أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية - أن روسيا تحارب "النازيين الجدد"، مضيفًا: "يمكننا رؤية ذلك خلال القتال، نرى أنهم يملكون مرتزقة أجانب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية، إنهم يمنعون مئات الرعايا الأجانب من مغادرة مناطق القتال".

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات إنسانية آمنة للمدنيين والرعايا الأجانب فى مناطق القتال للمغادرة، مؤكدًا أن مقاتلى التشكيلات القومية لا تسمح لهم بالمغادرة، لافتًا إلى أن أفراد القوات المسلحة الروسية يقومون بعمل بطولى فى أوكرانيا ويحرصون على عدم وقوع أى ضحايا من المدنيين الأوكرانيين، مستعرضًا بعض "الأعمال البطولية"، على حد وصفه، للجنود والقادة الروس خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وعبر بوتين، عن فخره الشديد بانتمائه إلى الأمة الروسية، مضيفًا: "من واجبنا أن ندعم جيشنا الذى يحارب من أجل كل شعب روسيا".

وأضاف الرئيس الروسى أنه سيجرى تعويض عائلة كل جندى قُتل فى الحرب الأوكرانية "ممن يدافعون عن روسيا" بأكثر من 7 ملايين روبل روسى وتعويض شهرى أيضًا كما سيحصل المصابون على تعويضات بحوالى 5 ملايين روبل.

وأشار إلى أن العمليات الروسية فى أوكرانيا تتم من أجل "روسيا ومن أجل حياة سلمية ومن أجل شعب دونباس"، مضيفًا أن الهدف أيضًا يعود إلى رغبة موسكو فى عدم إيجاد أحد تهديد لروسيا بما فى ذلك الأسلحة النووية.

وشدد على أن الشعب الروسى "يفتخر بقواته المسلحة"، مشددًا على أن الدولة الروسية سوف تقوم بما فى وسعها لدعم أسر الجنود.

وأنهى بوتين حديثه بالتأكيد على أن العمليات العسكرية تمضى كما خُطط لها مسبقًا.