شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن ما يتم عقده من لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تستهدف تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ومن المقرر البدء فى تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.
كما تناول الاجتماع موقف حصر منازل سكن كريم، حيث تم حصر جميع المنازل بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، في 52 مركزا على مستوى 20 محافظة.
ونوه السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والاتصالات وغيرها من القطاعات، والاحتياجات المطلوب اضافتها ضمن مشروعات تلك القطاعات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.
وتناول الاجتماع عددا من مؤشرات ومعدلات الأداء للمشروعات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير نحو 4 آلاف فصل دراسي، وصيانة نحو 40 مدرسة، إلى جانب إقامة 175 وحدة صحية ونقطة اسعاف، وتنفيذ 421 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، و116 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى، واقامة 650 مكتب بريد، فضلاً عن 65 مركز خدمات حكومية، هذا إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى المتعلقة بباقى المشروع فى مختلف القطاعات.