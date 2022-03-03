شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئاسة الأوكرانية: توصلنا لتفاهم حول ممرات آمنة مع وقف مؤقت لإطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانى ميخائيل بودولياك، عن التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسى حول إقامة ممرات آمنة فى المناطق التى تشهد قتالا بأوكرانيا ووقف إطلاق النار فيها بشكل مؤقت، بحسب "روسيا اليوم" .

وقال بودولياك فى ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسى والأوكرانى فى بيلاروسيا، اليوم الخميس إن الطرفين بحثا بالتفصيل القضايا الإنسانية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ضمان ممرات إنسانية بشكل مشترك لإجلاء المدنيين وإيصال الأدوية والأغذية مع وقف مؤقت لإطلاق النار فى تلك المناطق.

وأضاف أن الجانب الأوكرانى "لم يحقق النتيجة التى كان يأمل بها"، وأن الحوار سيستمر فى الجولة الثالثة من المفاوضات، التى من المخطط عقدها بأسرع ما يمكن.