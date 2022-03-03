شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوض أوكرانى: اتفقنا مع روسيا على فتح ممرات إنسانية للمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مفاوض أوكرانى، إن الاتفاق مع الروس قد يشمل وقفا محتملا لإطلاق النار، موضحا أنه تم الاتفاق مع روسيا على فتح ممرات إنسانية للمدنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المفاوض الأوكراني: لم نحصل على النتائج التي كنا نعول عليها في المفاوضات.

وفى وقت سابق أكدت تقارير أمريكية، أن روسيا أطلقت 480 صاروخا حتى الآن على أوكرانيا، فيما قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إنه لا أدلة على نشر بيلاروسيا قوات برية عند حدود أوكرانيا.

وأضاف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية – بحسب ما نقلته قناة العربية: تواصل تقديم المعلومات للاستخبارات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قوات أمريكية داخل أوكرانيا.

وأوضح المسئول الأمريكي، أنه لا يمكن تأكيد استخدام روسيا لأسلحة حرارية في أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية على مشارف خاركيف، وتابع المسؤول الأمريكي، أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكن القوات الروسية ستعزل المدينة.