شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مراقبة منظومة النظافة إلكترونيا.. أبرزهم "GPS" وأبلكيشن موبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة البيئة والتنمية المحلية مجموعة من العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات التي تعمل في منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة وتقدم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة، فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية في حوالى 18 حي وتضمنت العروض سبل الرقابة والمتابعة للمنظومة الكترونيا عبر التكنولوجيا.

خلال هذا التقرير نرصد 10 معلومات عن كيفية مراقبة منظومة النظافة تكنولوجيا

1- وضع مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل لشركات النظافة

2- تلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول

3- قياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمة.

4- نظام إلكتروني لتتبع السيارات العاملة في المنظومة للمخلفات " الجى بى أس"

5- تلقى الشكاوى من أكثر من مصدر على رأسها المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركتين

6- تخصيص خطوط ساخنة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية

7- التدريب النظري والميدانى للمستخدمين والإداريين على نظم المتابعة والرصد الجديدة

8- تتبع سيارات النظافة التي تعمل في منظومة النظافة باستخدام منظومة إلكترونية مركزية عبر خاصية " الجى بى أس" .

9- الالتزام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة.

10- وضع آليات للتعامل الآمن مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات.

جدير بالذكر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقدا اجتماعاً صباح اليوم ، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي، لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي، والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالتنمية المحلية، ووفد من إحدى شركات خدمات إعادة تدوير المخلفات.