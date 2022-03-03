شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يدرس فرض عقوبات أمريكية جديدة تستهدف رجال أعمال روس وعائلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف رجال أعمال روس وأسرهم، وذلك بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي تقودها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية.

وأشارت الشبكة الأمريكية في تقرير لها مساء الخميس إلى أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا بدأت تؤتي ثمارها ، ونقلت عن خبراء اقتصاد قولهم أن العملة الروسية "الروبل" شهدت أدني وأطول فترة انخفاض في تاريخها منذ عام 2003 بفضل العقوبات.

تواصلت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الثامن، بعد تأييد 141 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بينها مصر، مشروع قرار يدين تلك التحركات وسط معارضة 5 دول وامتناع 35 دولة آخري عن التصويت، في وقت جددت فيه موسكو تأكيدها على أن التحرك العسكري في أوكرانيا جاء تلبية لطلب إدارة إقليم دونباس، وللدفاع عن المدنيين.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الخميس، ثامن أيام العمليات، تدمير 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و 52 طائرة حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية استهداف 1612 منشأة خلال العملية، بما في ذلك 62 موقع تحكم ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300، وبوك إم-1 و52 محطة رادار.

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت كذلك حتى الآن عن تدمير 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و606 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخ، و227 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 40 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة، و53 طائرة مسيرة.