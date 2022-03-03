شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: القوات الروسية على مشارف خاركيف وليس لدينا قوات بأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تقارير أمريكية، أن روسيا أطلقت 480 صاروخا حتى الآن على أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، فيما قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنه لا أدلة على نشر بيلاروسيا قوات برية عند حدود أوكرانيا، مؤكدا أن القوات الروسية على مشارف خاركيف.

وأضاف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية – بحسب ما نقلته قناة العربية: نواصل تقديم المعلومات للاستخبارات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه لا يوجد قوات أمريكية داخل أوكرانيا، موضحًا أنه لا يمكن تأكيد استخدام روسيا لأسلحة حرارية في أوكرانيا، وتابع المسؤول الأمريكي، أن مدينة ماريوبول لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكن القوات الروسية ستعزل المدينة.