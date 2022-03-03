شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ الخليج 365: ملتزمون بأسعار الشرائح المعلنة حتى يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بأسعار الشرائح المعلنة بخطة رفع الدعم منذ عامين، والتى من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025، كاشفا أنه لا توجد نية لتعديلها.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن خطة رفع الدعم عن مرفق الكهرباء تسير بخطى ثابتة وبشكل تدريجي، لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لافتا إلى أن تحصيل قيمة الاستهلاك هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء.

وقال شاكر، إن الدولة مازالت تدعم أسعار الشرائح الخاصة ببيع الطاقة بمبلغ 76 مليار جنيه بخطة رفع الدعم، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها في يوليو 2025 ، لافتا إلى أن الوزارة حاليا تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بنفس الجودة.