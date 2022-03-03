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رئيس أوكرانيا: الجيش الروسى أكبر مننا بكثير ولا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام

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القاهرة - سامية سيد - قال فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكرانى، إنه لا يريد أن تصبح أوكرانيا مجرد تاريخ، متابعا: نريد الحفاظ على بلادنا وألا يتم تدميرها.

 

وأضاف الرئيس الأوكرانى، خلال مؤتمر صحفى: أنا واثق فى جيشنا وفى شعبنا، والجيش الروسي أكبر مننا بكثير، مؤكدا أن الجيش الروسى تعرض لخسائر بشرية كبيرة.

 

وتابع الرئيس الأوكراني: نريد الدفاع عن حريتنا ولا نسعى لقتل الجنود الروس، موضحًا أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل تعني نهاية العالم.

 

وقال الرئيس الأوكرانى: أنا رئيس منتخب من قبل الأوكرانيين، وما نقوم به هو الدفاع عن بلادنا، مستطردا: لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام، والدفاع عن وطننا هو واجب علينا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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