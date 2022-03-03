شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العالمية لطاقة الرياح: مصر أصبحت رائدة فى الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بن باكويل رئيس المنظمة العالمية لطاقة الرياح، أن مصر أصبحت دولة رائدة في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة، موكدا أن مصر لا تخشي التحديات والصعاب التى يمكن أن تواجهها فى تنفيذ خطتها فى التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وأضاف باكويل ، خلال احتفالية بدء التشغيل التجارى لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بغرب بكر بمنطقة جبل الزيت ، أن المنظمة العالمية لطاقة الرياح تخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالعالم إلى 70%.

و أشاد باكويل ، بالتكنولوجيا الحديثة التى تستخدمها مصر فى بناء مزارع الرياح لتوليد الكهرباء ، وصفا مزارع الرياح المصرية بالعملاقة وتصل إلى حد العالمية.

و طالب باكويل ، جميع الحكومات بدعم الاستثمارات في مجال طاقة الرياح ، لأنها تعتبر المستقبل.