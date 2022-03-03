شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: قواتنا تقاتل بشجاعة واخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الجنود الروس في أوكرانيا يقاتلون بشجاعة، متابعا: قواتنا اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك مرتزقة يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية، موضحا أن المرتزقة يستخدمون المدنيين في أوكرانيا دروعا بشرية.

ولفت فلاديمير بوتين، إلى أن مرتزقة في أوكرانيا أخذوا أجانب وطلبة كرهائن، مشيرا إلى أن النازيين الجدد في أوكرانيا لا يسمحون للأجانب بمغادرة مناطق قتالية.

وقال الرئيس الروسى إن القوميين الأوكرانيون يسدّون الممرات الإنسانية، موضحا أن القوات الروسية تعمل على ضمان حماية أرواح المدنيين في أوكرانيا.

ولفت فلاديمير بوتين، إلى أن القوات الأوكرانية تنشر أسلحتها في مناطق المدنيين، كما أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين دروعا بشرية.