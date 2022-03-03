شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: منخفضات خماسينية وعواصف ترابية خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: منخفضات خماسينية ورمال وأتربة وعواصف ترابية خلال شهر مارس.

الإيليزيه: بوتين أبلغ ماكرون أن شروطه المرفوضة دبلوماسيا سيفرضها عسكريا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اتصاله مع بوتين: أعتقد أن الأسوأ في أوكرانيا لم يأت بعد، متابعا: أبلغت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه ارتكب خطأ كبيرا في حق أوكرانيا ورئيسها.

الأرصاد: منخفضات خماسينية ورمال وأتربة وعواصف ترابية خلال شهر مارس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنبو جوى لشهر مارس عام 2022 ومقارنته بالخمسة أعوام الماضية من خلال الدراسة المناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس في الفترة من 2017 إلى 2021 ، ومقارنتها بالتنبؤ الجوى لشهر مارس 2022 .





نقابة الإعلاميين تعلن استدعاء شريف عامر و مبروك عطية للتحقيق

أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده قرارا باستدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة Mbc مصر وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية، إما بالاتفاق مع ضيوفه، أو السماح لهم بالكذب والتضليل والإهانة للشعب المصري، وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع.

المخرج محمد تركى: سمير صبرى فى حالة جيدة وسجل حلقة من برنامجه "ذكرياتى" بالمستشفى

كشف المخرج محمد تركى تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير سمير صبرى، مؤكداً أنه بحالة جيدة ومعنوياته مرتفعة ولم يتوقف عن إبداعه الدائم رغم وجوده فى المستشفى لتلقى العلاج.

وصول الوفد الأوكرانى إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الروسى

أفادت تقارير إعلامية بوصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع الجانب الروسي.

واتهم وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، أوكرانيا بالممطالة في المحادثات، لكنه عاد وأكد أن المفاوضات الروسية الأوكرانية يفترض أن تبدأ اليوم الخميس.

محمد صلاح فى ضيافة صاحبة السعادة اليوم على dmc

يعرض اليوم الخميس لقاء خاص من تقديم النجمة الكبيرة إسعاد يونس، على قناة dmc، وذلك مع قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في تمام الساعة التاسعة مساء.





خنجر توت عنخ آمون.. أثر مصرى جاء من كوكب آخر.. فيديو

ما زالت مقبرة توت عنخ آمون تبوح بأسرارها رغم مرور 100 عام على اكتشافها، آخر هذه الأسرار خنجر الملك توت عنخ أمون الذى ظل خاليًا من الصدأ على الرغم من كونه مصنوعًا من الحديد.





الموعد الجديد لمباراة مصر والسنغال على بطاقة التأهل لكأس العالم.. إنفوجراف

تحدد بشكل نهائى ورسمى، موعد مباراتى مصر والسنغال فى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، بحيث تكون مباراة الذهاب 25 مارس على استاد القاهرة الدولي الساعة 9:30 مساء، وتكون مباراة الإياب 29 مارس على ملعب ديامنيديو بداكار الساعة 7:00 مساء.





مطار الغردقة الدولى يستقبل 13 رحلة طيران روسية على مدار اليوم الخميس

أستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، 13 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات الروسية المختلفة، حيث يتم اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على الركاب بمجرد وصولهم إلى المطار.





الحظ فى صفه.. أمريكى يفوز بجائزتى يانصيب بـ 20 مليون دولار فى 3 سنوات

يبدو أن الحظ يقف كثيرا بجانب أحد سكان ولاية تكساس الأمريكية، وهو خوان هيرنانديز، الذى فاز بجائزة يانصيب قيمتها 10 ملايين دولار، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، وقال الفائز الذى ولد فى ولاية نيويورك ويعيش فى هيمبستيد بولاية تكساس: "ما زلت أحاول إنفاق العشرة ملايين دولار التى فزت بها فى عام 2019".





الخميس والجمعة.. حلقة جديدة من "برنامج الدوم" على قناة ON (فيديو)

يواصل "الدوم" وهو أكبر برنامج لاكتشاف المواهب عرض حلقة جديدة من فعاليات المسابقات، اليوم وغدا فى تمام الساعة 10.30 على قناة ON.





إسبانيا ترسل 1370 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات و700 ألف طلقة لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبلز، تماشيا مع التحول السياسى لرئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، عن شحن أسلحة إسبانية إلى أوكرانيا، وقالت فى مقابلة أجرتها معها قناة أنتينا 3، أن طائرتين ستنقلان المواد العسكرية إلى مطار فى بولندا، حيث سيتم التقاطها من قبل موظفين أوكرانيين.





محافظ شيرنييف: مقتل 9 بعد قصف روسيا لمدرستين وعدة منازل

أعلن محافظ شيرنييف الأوكرانية، مقتل 9 أشخاص بعد قصف روسيا لمدرستين وعدة منازل، نقلا عن تقارير إعلامية.





تغيير موعد مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

موعد مباراة مصر والسنغال في المرحلة الحاسمة والأخيرة من التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تحدد رسميا اليوم وفقا لبيان صادر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.





تفاصيل الجدل بسبب حصول ورثة المنتحر على وثيقة التأمين.. نقلا عن برلمانى

يرصد "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، تفاصيل الجدل حول المادة 13 بقانون التأمين الموحد، المحددة لضوابط صرف وثيقة التأمين للشخص المنتحر. وفيما يلى نص التقرير كاملا..

منصور ينافس سويسرى وأمريكى.. 3 ملفات تنتظر المالك الجديد لنادى تشيلسى

ينتظر مالك نادى تشيلسى الجديد العديد من الملفات الهامة خاصة بعد إعلان رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي قراره ببيع النادي لأنه يؤمن أن ذلك القرار يأتي في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين.