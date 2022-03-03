وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدورة الرابعة لمعرض قنا للكتاب بنادي الفتيات بمحافظة قنا، والمهداة لروح الشاعر أمل دنقل وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وتزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وبحضور عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

قالت عبد الدايم: إن معرض الكتاب بمحافظة قنا يأتي ضمن جهود دعم واستكمال مسيرة التنوير فى مختلف انحاء مصر وتحقيقا للعدالة الثقافية، مشيرة إلى أنه يساهم فى دعم صناعة الكتاب والنشر .

وأضافت: يعكس إقامة المعرض إيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في تنمية المجتمع وتطوير الوعي.

وتابعت: إن محافظة قنا تشهد حراكا إبداعيا تعبر عنه الفعاليات والأنشطة المميزة بقصر الثقافة وأكدت أنه تم التنسيق مع محافظ قنا على استمرار إقامة معرض الكتاب بشكل ثابت سنويا مع زيادة مساحته.

من جانبه وجه محافظ قنا الشكر لوزيرة الثقافة على جهودها فى نشر التنوير بالمحافظة مشيدا بالتأثير والمردود الإيجابي الذي تقدمه معارض الكتاب لدى جموع المواطنين ، وأشار إلى الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لنشر الثقافة والفنون .

كما تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ قنا أجنحة المعرض وأشادا بتنوع الإصدارات والتى شملت عناوين في مختلف ألوان المعرفة والمجالات الثقافية والاجتماعية والأدبية.

كما تفقدا جناحا فنيا ملحقا بالمعرض ضم العديد من اللوحات في مجالات الرسم والخط العربي والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي من إبداعات أبناء المحافظة وخارجها من النشء والشباب .

وقال رئيس هيئة الكتاب: إن الدورة الرابعة من المعرض مهداة لروح الشاعر الراحل امل دنقل شخصية المعرض تخليدا واحتفاء بإسهاماته الإبداعية المتميزة، وتأتي تفعيلا لاستراتيجيات الوزارة في نشر الوعي الثقافي وتعظيم قيمة القراءة بمحافظات مصر، و يتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي لا تزيد فيها سعر الكتاب الواحد عن 20 جنيها حيث تمثل محورا رئيسيا فى معارض الكتاب.

يذكر أن المعرض الكتاب الرابع بمحافظة قنا تشارك فيه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتقام فعالياته خلال الفترة من 3 الي ١٠ مارس ويشمل أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب وقصور الثقافة في مختلف المجالات والسلاسل ، إضافة إلى كتب مكتبة الأسرة، إلى جانب عناوين عديدة فى مختلف مجالات المعارف العامه والتاريخ الفرعوني وتاريخ المصريين وسلسلة التراث الشعبي والاطفال وسلسلة ادباء القرن ومختصرات تراثيه.