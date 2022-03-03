رئيس الشيوخ يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشورى في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المنعقد حاليًا في العاصمة المغربية الرباط.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره للملكة المغربية قيادة وشعبًا، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تمتد للقرن العاشر الميلادي، مؤكدًا امتنان مجلس الشيوخ المصري لدعوته للمشاركة في أعمال المؤتمر، مشيدًا بدور الرابطة الداعم للعلاقات الثنائية بين البرلمانات الأعضاء فيها وسعيها الحثيث إلى تقوية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الشعوب، ودعمها للجهود البرلمانية العربية والأفريقية والإسلامية والدولية من خلال فتح بوابة لتبادل الخبرات وتنمية الروابط بين المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن الرابطة أخذت ذلك على عاتقها منذ اليوم الأول لانطلاقها في السابع من شهر يونيو 2002، مؤكدًا أهمية الدور المتزايد للرابطة وسعيها نحو تحقيق أهدافها من خلال تناولها للعديد من القضايا والتي منها مايقع في محور اهتمام المواطن المصري، ما سيدفع في المستقبل القريب لنكون جزءًا منها.

واختتم المستشار عبدالرازق كلمته بتقديم الشكر للرابطة على الجهد المبذول في إعداد هذا المؤتمر والذي يتناول العديد من القضايا التي تهم الشعوب العربية والأفريقية المجتمع الدولي بأسره.