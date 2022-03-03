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أمن الجيزة يحدد هوية غريق نهر النيل بالصف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة هوية غريق انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمانه بنهر النيل بالصف.

تبين بالفحص ومراجعة بلاغات التغيب أن الجثمان لشاب يدعى محمد منير جلال، يبلغغ من العمر 37 سنة، مقيم قرية الإخصاص، مبلغ بتغيبه منذ أسابيع.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بمجرى نهر النيل بقرية الإخصاص بعد الكوبري الإقليمي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تنسيقا مع شرطة المسطحات المائية ومركز الصف.

بالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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