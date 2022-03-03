مأساة أم فقدت طفلتها داخل مصعد بفيصل: "ملحقتش أعمل حاجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها؛ إثر سقوطها من مصعد عقار بمنطقة فيصل، اليوم الخميس.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من أحد المستشفيات باستقبال جثة طفلة إثر سقوط من علو.

تبين بالفحص أن طفلة كانت رفقة والدتها انزلقت قدماها بين جسم المصعد والحائط لتلقى حتفها، وحاولت الأم إنقاذها فأسرعت بنقلها إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

استمع رجال الشرطة إلى أقوال الأم التي كانت في حالة انهيار كامل وبكاء هستيري "بنتي راحت مني في لحظة.. ملحقتش أعملها حاجة".

تم إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المضر اللازم، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.