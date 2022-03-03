غزل وتحرش وجرأة.. كواليس تحرش طبيب بموظفة بنك داخل عيادته بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس كواليس اتهام طبيب خمسيني بالتحرش بموظفة بإحد البنوك الخاصة داخل عيادته بمنطقة المهندسين.

الموظفة بإدارة مبيعات البنك توجهت إلى عيادة طبيب جراحة عامة بناء على موعد مسبق؛ لإنهاء إجراءات قرض حصل عليه الطبيب.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، بينت تفاصيل ما تعرضت له ذات الـ22 ربيعًا داخل عيادة الطبيب بالمهندسين.

بدأ طبيب الجراحة العامة يحدث الموظفة عن مفاتنها، ومعرفته بأطباء تجميل حال رغبتها في إجراء أي عملية جراحية قبل أن يتحسس الجزء العلوي من جسدها فنهرته الموظفة وأبلغت شرطة النجدة "أنا هفضحك ومش هسيبك".

تلقى مأمور قسم العجوزة بلاغا من شرطة النجدة بورود استغاثة من موظفة تتهم طبيبا بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها داخل عيادته بدائرة القسم.

على الفورانتقل الرائد أحمد فاروق معاون أول قسم العجوزة، إلى العيادة محل البلاغ، وتم اصطحاب الطبيب والمبلغة إلى ديوان القسم.

أمام العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، نفى الطبيب الاتهام الموجه له بتحرشه بالموظفة "الكلام دا ماحصلش يا فندم".

تحرر المحضر اللازم، وأحال اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، الطبيب إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.