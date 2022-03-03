قبول طعن نجل كامل أبوعلي بقضية قتل المهندس مي إسكندر.. ونظر الطعن 23 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المتهم هيثم نجل رجل الأعمال الشهير كامل أبوعلي، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام وتحديد 23 يونيو لنظر موضوع القضية.

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، قضت في 10 مايو 2021 حكمها بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبوعلي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.

وأحالت نيابة البحر الأحمر الكلية المتهم هيثم كامل أبوعلي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

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