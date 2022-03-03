رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس، في مقر المجلس بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم باعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي ضمن ما يتم عقده من لقاءات دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ومن المقرر البدء فى تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.

كما تناول الاجتماع موقف حصر منازل سكن كريم، حيث تم حصر جميع المنازل بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، في 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة.

ونوه السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والاتصالات وغيرها من القطاعات، والاحتياجات المطلوب اضافتها ضمن مشروعات تلك القطاعات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

وتناول الاجتماع عددًا من مؤشرات ومعدلات الأداء للمشروعات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير نحو 4 آلاف فصل دراسي، وصيانة نحو 40 مدرسة، إلى جانب إقامة 175 وحدة صحية ونقطة إسعاف، وتنفيذ 421 مشروعًا في قطاع مياه الشرب، و116 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي، وإقامة 650 مكتب بريد، فضلاً عن 65 مركز خدمات حكومية، هذا إلى جانب عدد من المؤشرات الاخرى المتعلقة بباقى المشروع فى مختلف القطاعات.