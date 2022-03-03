10 دولارات في اليوم.. السياحة تعلن تحمل تكلفة إقامة الأوكرانيين بالفنادق المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تحمل صندوق السياحة تكلفة إقامة ووجبات السياح الأوكرانيين، في فنادق فئة 3 نجوم في حدود ما يعادل 10 دولارات أمريكية للفرد في الليلة الواحدة.

وألزمت الوزارة في بيان اليوم، فنادق فئة 3 نجوم، بضرورة الاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم 3 وجبات ومشروبات خفيفة يوميًا، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفندق، علما بأن التمويل سيتم من الصندوق بشكل سريع.

وشددت على فنادق فئة 4 و5 نجوم عرض الأمر على نزلائها العالقين للمفاضلة بين عرضين إما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعر تفضيلي متميز لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في ذات الفندق في حالة الوفود عن طريق منظم رحلات أو السعر المحجوز به الفندق عبر أي وسيلة أخرى وذلك قبل حدوث الأزمة، أو نقل النزلاء بمعرفة شركة السياحة الجالبة (في حالة الوفود عن طريق منظم رحلات إلى فندق آخر فلة 3 نجوم، والذي سيتحمل تكلفته صندوق السياحة على النحو المشار إليه في البند رقم (1)، وذلك وفقا الجداول المعتمدة من وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية في هذا الشأن.

وشددت وزارة السياحة، على استمرار حسن المعاملة حرصا على سمعة مصر السياحية، وفي حال انتقال النزلاء العالقين إلى فندق فئة 3 نجوم يتم التنسيق مع منظمي الرحلات المعنيين ومکتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظة وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، أصدرت توجيهات جديدة، اليوم الخميس، للفنادق فئة 3 و4 و5 نجوم في جنوب سيناء والبحر الأحمر بشأن السياح الأوكرانيين في مصر والذين تعذر عودتهم إلى بلادهم بعد الأحداث الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.