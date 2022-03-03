البيئة: إجراءات شرم الشيخ تتم على قدم وساق لاستقبال مؤتمر المناخ القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا تنسيقيا مع المجموعة العربية بمشاركة وزراء البيئة المعنيين والمشاركين بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، وذلك لكون مصر رئيس مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته الحالية.

جاء ذلك بحضور وزراء البيئة من السعودية والعراق وقطر وليبيا واليمن وتونس وفلسطين وسلطنة عمان والسودان والصومال والأردن وموريتانيا والجزائر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مناقشة سبل توحيد الرؤى والجهود من أجل تكوين موقف عربي موحد تجاه القضايا البيئية الملحة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من التوصيات التي تم طرحها أثناء الاجتماع أهمية عدم إغفال نقل التكنولوجيا في القرارات التي تنجم عن كافة الأحداث الدولية في مجال البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول أزمة السفينة صافر وناقش ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومن ضمنها إعداد الخطط الوطنية لكافة الدول بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لهذه الخطط، ومناقشة تقديم المملكة العربية السعودية لمقترح الكيان الإقليمي لمعالجة المشكلات النفطية بشكل عام.

وتناول الاجتماع تشكيل المجموعة العربية لمجموعة خبراء من الفنيين تجتمع بالقاهرة لدراسة وتفعيل توصيات نيروبي الناتجة عن الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها والذي يمكن أن يحدث حالة تناقض بين ما يحدث عالميا ويتم إقراره والتنفيذ على أرض الواقع.

وناقش الاجتماع أيضا الإجراءات المتخذة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، حيث تم الانتهاء من استراتيجية تمويل المناخ على المستوى العربي وسيتم عرضها خلال المؤتمر القادم، وأوضحت الوزيرة أن إجراءات شرم الشيخ تتم على قدم وساق وأننا على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المجموعات للخروج بمؤتمر ناجح.